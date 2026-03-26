Gabbia e la Nazionale: "Ho sentito Gattuso, mi ha detto cose importanti. Speriamo di andare al Mondiale"

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Matteo Gabbia, attualmente ai box dopo essere operato ad inizio marzo per un'ernia inguinale, ha parlato così a Sky del suo momento:

Come stai? Come va il recupero?

"Sicuramente sto un pochino meglio. È stato un periodo pieno: alcune cose sono migliorate, ma ho avvertito anche dolori nuovi. Stiamo lavorando tanto e facendo tutto il possibile: l’obiettivo è tornare il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni per me e per la squadra".

Quanto ti è dispiaciuto saltare la Nazionale e cosa ti ha detto Gattuso?

"Mi è dispiaciuto moltissimo non essere con la squadra in questo momento. Ho sentito il Ct e mi ha fatto molto piacere: mi ha detto cose importanti. Spero davvero che la Nazionale possa qualificarsi al Mondiale, è un obiettivo di tutto il movimento. Siamo una squadra forte, ricca di giocatori validi, quindi mando un grande in bocca al lupo al mister, allo staff e ai miei compagni, sperando che possano togliersi una grande soddisfazione".