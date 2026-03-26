Gabbia: "Cosa mi ha colpito di Allegri? Spesso ci dice cose prima delle gare che poi si verificano davvero in campo"

vedi letture

Matteo Gabbia, attualmente ai box dopo essere operato ad inizio marzo per un'ernia inguinale, ha parlato così a Sky di Max Allegri e della coppia Pulisic-Leao:

Cosa ti ha colpito di mister Allegri?

"Siamo fortunati ad avere un allenatore e uno staff con grande esperienza e carisma. Ha migliorato tutti noi. La sua gestione del gruppo è straordinaria e anche dal punto di vista tecnico-tattico ci dà indicazioni nuove, a cui io personalmente non ero abituato. Mi ha colpito molto anche la gestione degli allenamenti e dei momenti della partita: spesso ci dice cose prima delle gare che poi si verificano davvero in campo. Questo fa capire il suo livello. Il merito del nostro percorso è di tutto lo staff e poi anche di noi giocatori".

Quest’anno il Milan ha una difesa solida ma l’attacco fa fatica a essere prolifico: come ve lo spiegate?

"Penso che il mister abbia tutte le qualità per scegliere il sistema migliore per farci rendere al massimo. Si parla molto di cambi, ma spesso senza conoscere il lavoro che facciamo a Milanello. Noi abbiamo fiducia totale nello staff e lavoriamo su più soluzioni, perché è importante avere alternative. Poi quello che sceglie il mister lo seguiamo al 100%. Siamo sempre aperti al miglioramento, se può aiutarci a fare meglio".

Tra Leao e Pulisic è tutto risolto: merito anche del clima in spogliatoio?

"In realtà non è successo niente di grave tra Leao e Pulisic. Sono due ragazzi che cercano sempre di dare il massimo per la squadra. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno a Milanello. Sono cose uscite fuori che non rispecchiano la realtà: qui siamo tutti dalla stessa parte e lavoriamo per lo stesso obiettivo".

