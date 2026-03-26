D'Amico sull'Italia: "Non andare al Mondiale per la terza volta non sarebbe bello”
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Andrea D'Amico, intervistato da TMW, ha parlato così dell'Italia e dello spareggio Mondiale: "È sicuramente una delle gare più importanti. S’è preso la responsabilità di prendere la Nazionale con lo spettro di fare i playoff. E non andare al Mondiale per la terza volta non sarebbe bello”.
Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord: Tonali titolarissimo, un paio di dubbi
Si riportano di seguito le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; McConville, Brown McNair; Hume, Saville, S. Charles, McCan, Devenny; Price, Reid. Ct: O'Neill
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