Gabbia: "Bravi a vincere i derby, ma la stagione non è finita"

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Matteo Gabbia, attualmente ai box dopo essere operato ad inizio marzo per un'ernia inguinale, ha parlato così a Sky della corsa scudetto:

Cosa ha il Milan più dell’Inter, visto che avete vinto due derby?

"È difficile dirlo, non so cosa abbiamo di più o di meno. L’Inter è una grandissima squadra. I derby sono partite particolari e siamo stati bravi a vincerli, ma la stagione non è finita. In base a dove arriveremo, vedremo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Non serve guardare indietro: dobbiamo concentrarci sul migliorare e vincere le prossime gare".

Ti preoccupa il momento del Napoli? Può essere una corsa a tre per il titolo?

"Il Napoli è una squadra fortissima, lo ha dimostrato. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, con la voglia di affrontare ogni partita per vincerla. Poi a fine anno tireremo le somme. La cosa più importante è fare il meglio possibile sempre".

Credete ancora alla rimonta scudetto?

"Dobbiamo restare sereni. Mancano otto partite e dobbiamo pensare solo a fare il massimo, lavorando con dedizione e ambizione. Poi a fine stagione vedremo cosa avremo fatto e dove saremo arrivati. Quello che verrà, sarà quello che ci saremo meritati e non avremo sicuramente rimpianti. L’importante è continuare a dare il meglio, come abbiamo sempre fatto".