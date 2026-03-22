Il Diavolo torna in sella al suo Cavallo Pazzo: come cambia il Milan con Rabiot!

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Forse non c'era bisogno di un'ulteriore riprova, ma rivedere in campo ieri pomeriggio Adrien Rabiot dopo che aveva saltato la trasferta di Roma con la Lazio con le conseguenze che si sono rivelate a tutti, è stata davvero la prova che senza il francese il Milan è davvero un'altra squadra. Con lui in campo i risultati arrivano, senza di lui sono più difficili da ottenere: lo dicono anche i numeri. In altre parole: il Diavolo è tornato in sella al suo Cavallo Pazzo e da qui a fine stagione non ha intenzione di essere disarcionato.

Come cambia il Milan

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, alla luce dell'ennesima prestazione di livello del centrocampista francese, capace anche di trovare il suo primo gol a San Siro con la maglia del Milan, ha voluto proprio analizzare la differenza della squadra rossonera con Rabiot e senza Rabiot: il confronto è facilissimo perché il precedente negativo è ancora molto vicino nel tempo. A servizio della tesi che afferma che con il francese è un altro Milan, ci sono numeri importanti. Con Rabiot il Milan ha giocato 21 partite totali (15 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta), per una media punti a giornata di 2.38. Quando non c'è stato Rabiot i rossoneri hanno disputato 9 partite (3 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte), per una media punti a giornata di 1.44. I numeri ci dicono che la distanza è di quasi un punto: una differenza enorme.

Leader

Al di là della sua funzionalità tattica, che di certo era già nota ma che quest'anno all'apice della sua carriera e forma fisica ha portato a un livello superiore, la qualità fondamentale di Adrien Rabiot è la sua leadership all'interno del gruppo: avere in mezzo al campo un giocatore come lui accanto a Modric è veramente un valore aggiunto. Ieri si è reso anche protagonista dell'esultanza combinata con Fofana, per due volte: dopo la sua rete e soprattutto dopo quella di Youssouf quando, insieme, hanno mischiato le esultanze tipiche di Pulisic e Leao come a dire, siamo un gruppo unito e una famiglia.