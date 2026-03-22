live mn Serie D, Milan Futuro-N.Sondrio (2-2): finale. Occasione persa per i rossoneri!

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FINE PARTITA, MILAN FUTURO-NUOVA SONDRIO 2-2. C'è un po' un senso di amarezza per i rossoneri che hanno giocato bene e creato diverse occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra di Oddo paga due disattenzioni difensive su praticamente le uniche sortite offensive avversarie. Sicuramente buone indicazioni sul piano del gioco, bisogna crescere nella fase di finalizzazione.

92' Giocata di Cappelletti che appoggia per Sala che dal limite, un po' sbilanciato, tira alto

90' Due minuti di recupero...

89' Ci prova Sardo di testa ma non inquadra lo specchio

85' Giallo per Vasil

84' Cross profondo di Chaka sul secondo palo: prova ad arrivarci Cappelletti in acrobazia ma manca l'appuntamento di poco

82' GOL N.SONDRIO. Seconda imprecisione difensiva del Milan Futuro su una palla vagante: ad approfittaene è Kanta che con la punta del piede batte sul tempo Torriani e pareggia la partita. Il copione del primo tempo sembra ripetersi...

79' Due cambi per gli ospiti: entrano Kimolo per Martinez e Bertoni per Marras

77' Bella incursione di Ossola che libera al tiro Magrassi: conclusione strozzata e centrale. Dopo pochi secondi è sempre l'attaccante numero 9 che prova il tiro a giro ma il pallone finisce a lato

76' Marras dalla bandierina prova addirittura il gol olimpico ma il pallone finisce fuori, con Torriani in assoluto controllo

74' Si rivede il Sondrio ma il cross dalla sinistra è di facile lettura per Torriani

70' Conclusione di Sardo deviata da un difensore che per poco non beffa il difensore del Sondrio

69' Cambio anche nel Milan: esce Geroli, entra Ossola

68' Entra Kanta ed esce Belecco nel Sondrio

64' Branca prova a trovare in profondità Magrassi ma il pallone è di poco fuori misura

59' GOL MILAN FUTURO! Passano pochi secondi e a segnare è proprio Geroli! Bravo Sala nell'imbucata che trova Geroli in area che batte da pochi passi il portiere avversario

58' Incredibile azione di Chaka che penetra dalla sinistra, appoggia a rimorchio per Branca che però colpisce Geroli

48' Subito una grande occasione rossonera: Magrassi da buona posizione spara alto!

45' Ripresa la gara!

FINE PRIMO TEMPO, MILAN FUTURO-NUOVA SONDRIO 1-1. Terminano i primi 45 minuti a Solbiate Arno: Milan Futuro partito molto bene, con il giusto approccio. I rossoneri hanno subito un'occasione su punizione che è solo il preludio al calcio di rigore che manderà i rossoneri in vantaggio: dagli undici metri realizza Chaka. Anche dopo essere andati davanti, gli uomini di Oddo hanno almeno un paio di occasioni per estendere il risultato ma non concretizzano. E dunque al 23°, alla seconda e ultima sortita del loro primo tempo, gli ospiti pareggiano con Longo, bravo a saltare di testa in mezzo a tutti sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra.

45' Un minuto di recupero

43' Pressing efficace rossonero che recupera il pallone altro. Sardo viene liberato al tiro ma calcia sullì'avversario

40' Colpo di testa innocuo del Sondrio che finisce docile tra le braccia del portiere rossonero

37' Chaka su punizione defilata va dritto in porta ma Uccelletti in tre tempi controlla il pallone

36' E questa volta arriva il secondo giallo per gli ospiti, dopo un intervento in ritardo di Neri su Magrassi

34' Cappelletti costretto ad abbandonare momentaneamente il terreno di gioco ma rientra dopo pochi secondi

32' Ancora un fallo su Cappelletti, incredibile: anche qui poteva starci il giallo che però non viene estratto. Interviene addirittura lo staff medico in questo caso

30' Altro duro intervento su Cappelletti: ammonito Zaccone, il primo del match

27' Cappelletti rimane a terra dopo uno scontro con un avversario ma dopo circa un minuto si rialza e prende il suo posto

23' GOL N.SONDRIO. Longo prende il tempo a tutti su un calcio piazzato dalla destra e di testa buca la porta rossonera. Un peccato, il Milan aveva in mano questa prima parte di gara

19' Gran destro di Sala da circa 25 metri: altra super risposta di Uccelletti in angolo

17' Ci prova ancora Chaka che rientra sul destro ma viene murato

13' Contropiede rapido di Milan Futuro ma purtroppo il cross di Cappelletti è fuori misura

12' Prima sortita offensiva degli ospiti: grande occasione di testa per Martinez sugli sviluppi di un corner. Lasciato troppo libero in mezzo all'area

7' GOL MILAN FUTURO! Freddo Chaka Traorè dagli undici metri: manda Uccelletti a terra e calcia centrale. Vantaggio rossonero in avvio!

6' CALCIO DI RIGORE PER MILAN FUTURO! Fallo di mano su conclusione di Sala dopo una bella azione rossonera

3' Grande punizione di Chaka Traorè ma super parata di Uccelletti che vola e mette in angolo

2' Fallo di mano al limite dell'area del Sondrio: subito una bella occasione per il Milan

1' Comincia la gara!

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- La gara inizia con qualche minuto di ritardo, le squadre stanno entrando in campo adesso alle ore 14.37

- Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN FUTURO - Torriani, Cappelletti, Dalpiaz, Sala, Vladimirov, Zukic, Branca, Geroli, Magrassi, Sardo, Traore. A disp. Longoni, Minotti, Pagliei, Piermarini, Seedorf, Cissè, Menon, Asanji, Ossola. All. Massimo Oddo

NUOVA SONDRIO - Uccelletti, Zaccone, Marras, Belecco, Badjie, Longo, Zingone, Neri, D'alpaos, Martinez, Vasil. A disp. Suarez Santos, Maffia, Bertoni, Schiavino, Kanta, De Angelis, Lipari, Donnarumma, Kimolo. All. Marco Amelia

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Alle 14.30 il calcio di inizio di Milan Futuro-Nuova Sondrio, gara valevole per la 28^ giornata del girone B di Serie D e che si disputa al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Restate qui per seguire il live testuale della sfida!