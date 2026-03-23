Oddo: "Pirlo il compagno che mi ha impressionato di più. Iniesta l'avversario che mi ha messo più in difficoltà"

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L'allenatore di Milan Futuro Massimo Oddo ha rilasciato un'intervista ai colleghi di FanPage, nel corso della quale ha parlato di calcio giovanile, ricordando alcuni dei momenti più importanti della sua carriera e non solo. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.

Alla Lazio eri capitano e simbolo. Al Milan ti sei rimesso in discussione. È stato difficile?

"No, perché quando arrivi in una grande squadra devi ripartire da zero. Come fai a pretendere di tirare un rigore o una punizione se ci sono Pirlo, Seedorf, Kakà, Ronaldo, Pato o Inzaghi? Quando sono arrivato il mio "antagonista" sulla fascia destra era Cafu: bastavano 20 minuti non concentrati e la domenica dopo giocava lui. Era imprescindibile rimettersi in discussione e dimostrare tutto da capo".

Il giocatore che ti ha più impressionato che ha giocato con te e uno contro di te?

"Ho giocato con tantissimi campioni: Pirlo, Seedorf, Kakà. Però, dico Pirlo. Mentre quello che mi ha messo di più in difficoltà è stato Iniesta. Preferivo incontrare Cristiano Ronaldo che Iniesta. Non sapevi mai dove sarebbe andato".