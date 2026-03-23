Incontro Allegri-dirigenza per il Milan del futuro. Non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello: i nomi sul tavolo

vedi letture

Con la qualificazione alla prossima Champions League che è sempre più vicina, il Milan sta iniziando a pensare anche alla stagione 2026-2027 e proprio questo motivo qualche giorno fa c'è stato un primo incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza milanista presente al gran completo: c'erano infatti l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare e il Senior Advisor della proprietà Zlatan Ibrahimovic. A Casa Milan si è parlato di prospettive, budget, idee dei dirigenti e dell'allenatore su come rinforzare la squadra.

SERVE UN MIX - Come spiega stamattina Tuttosport, con il ritorno nell'Europa che conta ci saranno più risorse a disposizione e sarà ovviamente d'obbligo non solo allungare la rosa visto che ci saranno più partite da giocare, ma anche rinforzarla sia con giovani elementi di prospettiva, sia giocatori di spessore e di grande esperienza pronti per il palcoscenico della Champions. L'idea in via Aldo Rossi è di fare quattro o cinque nuovi innesti, oltre ovviamente sostituire chi eventualmente partirà. Le scelte dipenderanno chiaramente in primis anche da come deciderà di giocare Allegri: il tecnico livornese andrà avanti con il 3-5-2 o cambierà modulo passando magari al 4-3-3?

I NOMI SUL TAVOLO - Per quanto riguarda i potenziali obiettivi, la priorità sarà prendere un grande centravanti che possa assicurare un numero importanti di gol: Mateo Retegui, dopo l'incontro di qualche giorno fa tra Tare e il suo agente, è uno dei primi nomi della lista, ma non è l'unico profilo che sta seguendo il Diavolo. Servirà poi rinforzare la difesa: Gila della Lazio è un obiettivo, Allegri spinge per Gatti, si cerca poi un mancino da alternare a Pavlovic. In mezzo al campo, molto dipenderà da cosa deciderà di fare Luka Modric. L'idea sarebbe comunque quella di inserire una mezzala destra o di grande esperienza come Goretzka o un giovane (André del Corinthians sembra essere ormai sfumato, piace molto il trequartista greco Karetsas del Genk). In attacco, oltre ad un grande numero 9, bisognerà capire chi resterà e quale modulo sceglierà Max Allegri.