Caro Fofana, ti vogliamo sempre così. Stagione da sottovalutato: il gol al Torino è la giusta ricompensa

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Youssouf Fofana stupisce spesso per corsa, duttilità e grande spirito di sacrificio. Elementi chiave per essere protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri. Non parliamo certo della perfezione a centrocampo. I difetti e limiti, soprattutto in ottica gol e concretezza sono molti, ma il francese, alla sue seconda stagione in rossonero ha saputo stupire e meravigliare un po’ tutti. Il gol contro il Torino è solamente uno dei tanti mattoncini costruiti intorno al castello di forza di Fofana, mai come quest’anno elemento imprescindibile insieme a Modric e Rabiot.

SOTTOVALUTATO

Può piacere o no, ma Fofana è un giocatore prezioso per questa squadra. Corre, lotta, suda, duella. Tecnicamente non è paragonabile ai suoi compagni di reparto, ma nel calcio ci sono tante sfumature utili per poter costruire successi e vittorie. Fofana e le sue caratteristiche si incastrano alla perfezione con la geometria di Modric e la corsa qualitativa di Rabiot. Nel corso del campionato ci sono stati momenti difficili, quasi ironici su Fofana. La realtà è che nonostante dei limiti che resteranno sempre, il francese è uno dei giocatori più importanti e sottovalutati della rosa di Allegri.

ASSIST DA RECORD-MAN

Fofana ha statistiche non comuni e anche abbastanza clamorose. Infatti, nei 20 mesi trascorsi al Milan, Fofana è il numero uno della squadra per assist alla pari con Rafa Leao: 13 passaggi vincenti per ciascuno. In questa stagione, è primo con Rabiot e Saelemaekers. L’ultimo, forse il più bello e importante, quello nel derby che ha spalancato l’area a Estupinan con un filtrante da giocatore superiore, di alta classe. Quel passaggio non è banale, è da giocatore forte, intelligente. Fofana è un nazionale francese, ha giocato la finale mondiale. Lo ripetiamo ancora insieme. Il più sottovalutato della rosa dell’AC Milan finora.