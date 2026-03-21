Allegri a DAZN: "Abbiamo parlato con Leao e abbiamo preferito che oggi stesse fermo in modo da avere 20 giorni per recuperare"

vedi letture

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Torino. Queste tutte le dichiarazioni dell’allenatore rossonero.

Sul futuro di Modric:

“Intanto ho la fortuna di allenarlo tutti i giorni, è un bene per il calcio. Giocatori così sarà difficile ritrovarli”.

Che peso specifico ha questa partita?

“È una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby. La classifica si è accorciata dal basso verso l’alto. Troviamo un Torino che sta facendo molto bene, difensivamente concede poco, sono bravi sulle seconde palle e sulle ripartenze. Ci vorrà una partita tecnicamente molto valida ma soprattutto con ordine e compattezza”.

La partita l’aveva preparata con Leao titolare nonostante tutto o un turno di riposo l’aveva previsto?

“No, assolutamente. Ieri nella rifinitura ha avuto questo riacutizzarsi all’adduttore. Abbiamo parlato con Rafa e abbiamo preferito che oggi stesse fermo in modo da avere 20 giorni per recuperare. Dopo la sosta mancheranno 8 partite e saranno quelle decisive”.

Quindi non va in nazionale?

“Credo che sia stato convocato ma non è assolutamente in grado di giocare, ha bisogno di fare lavori specifici per tornare al 100%”.

Oggi con Fullkrug c’è un riferimento davanti…

“Fullkrug è un giocatore con caratteristiche diverse. Nonostante tutto Leao quando ha fatto il centravanti, anche se so che sembra che non sia il suo ruolo, si è mosso bene. L’abbiamo cercato poco. Fullkrug sicuramente è abituato a giocare in quella posizione. Oggi indipendentemente dagli interpreti bisogna fare la partita giusta per portare a casa il risultato”.