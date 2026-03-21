live mn Milan-Torino (3-2): È FINITA! Il Diavolo batte il Toro e si riprende il secondo posto

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90' + 5' | È FINITA! Il Milan torna alla vittoria dopo la sconfitta di Roma e si riprende il secondo posto.

90' + 5' | Ammonito Santiago Gimenez per aver fermato il contropiede di Saul Coco.

90' + 4' | Occasione in contropiede per il Milan. Bravo Nkunku prima e Ricci poi a provare la conclusione, che deviata finisce in angolo.

90' + 3' | Ammonito Ilkhan per un brutto intervento su Athekame.

90' + 1' | Cambio difensivo nel Milan: fuori Saelemaekers, dentro Odogu.

90' | Sono stati assegnati 5 minuti di recupero.

90' | Occasione Milan con Bartesaghi, che invece che servirla a Gimenez ha optato per la soluzione in solitaria colpendo l'esterno della rete.a

88' | Doppio cambio nel Torino: fuori Obrador e Ebosse, dentro Nkounkou e Kulenovic.

85' | Immediata la reazione del Milan, con Saelemaekers che con una conclusione dal limite costringe Paleari ad una parata plastica.

84' | GOL DEL TORINO! Vlasic glaciale dal dischetto, Maignan e spiazzato e distanze accorciate.

82' | Calcio di rigore per il Torino.

81' | Fourneau richiamato al VAR per un possibile calcio di rigore a favore del Torino.

80' | Risposta del Milan ai vari tentativi del Toro: Ricci ha provato il colpo dell'ex, bravo Paleari a chiudergli la porta in faccia.

78' | Cambio nel Milan: fuori Pulisic, torna Gimenez.

77' | Il Torino all'arrembaggio: vogliono provare ad accorciare le distanze.

74' | Cambio nel Torino: fuori Gineitis, dentro Casadei.

70' | Doppio cambio nel Milan: fuori Fofana e Fullkrug, dentro Ricci e Nkunku.

69' | Il Torino ha preso coraggio dopo l'occasione di Simeone. Ilkhan ci ha infatti provato dalla lunga distanza. non c'entrando però la porta.

67' | Parata enorme di Maignan sul tentativo a botta sicura all'altezza del dischetto di Simeone.

63' | Doppio cambio per il Torino: fuori Prati e Zapata, dentro Ilkhan e Adams.

60' | Il Milan adesso viaggia sulle ali dell'entusiasmo, spinto anche dal suo pubblico.

56' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAN! Uno-due micidiale del Milan, che trova la rete del doppio vantaggio con Youssouf Fofana, aiutato da una mezza papera di Paleari.

53' | GOOOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAAAN! Grande azione manovrata del Milan, con velociotà e convizione, da sinistra verso destra. Bella palla di Modric in profondità, bravo Pulisic a servire in area di rigore una palla tesa che Rabiot deve solo spingere dentro.

52' | Bell'azione del Milan, con Fofana che trova sul secondo palo con un cross pennellato Bartesaghi che, però, in volo trova solo l'esterno della rete.

50' | Ancora Milan, questa volta con Bartesaghi. Bravo il 33 a provare al volo un campanile proveniente dall'altro lato del campo. Deviato, conquista un angolo.

47' | Subito tentativo del Milan, con un bel cross teso di Athekame che non è stato però sfruttato da nessuno dei compagni di squadra presenti dentro l'area di rigore.

45' | Si riparte a San Siro.

Primo cambio nel Milan: fuori Tomori, ammonito, dentro Athekame.

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Fine primo tempo a San Siro tra qualche timido fischio di San Siro. Dopo aver trovato la rete del vantaggio con una grande rete di Strahinja Pavlovic, il Milan si difende abbassando la propria linea difensiva. Il Torino, con la qualità di Vlasic e la scaltrezza di Simeone, riesce a trovare la rete del pari pochi secondi prima del 45esimo minuto. Nonostante le due reti, comunque, le emozioni sono state davvero pochissime, con il Milan che dovrà cercare di essere più arrembate, deciso, ma soprattutto rapido nella ripresa per riuscire a portare a casa 3 punti che peserebbero come un macigno.

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45' + 1' | Fine primo tempo a San Siro.

45' + 1' | È stato assegnato un minuto di recupero.

44' | GOL DEL TORINO! L'ha pareggiata il Toro. Gol di Simeone, che su una palla morta dentro l'area di rigore è più scaltro di tutti.

40' | Ancora Toro pericoloso con Pedersen. Bravo Pavlovic ad opporsi sulla linea, ma nel caso la rete sarebbe stata annullata per posizione di fuorigioco di partenza di Simeone.

38' | Immediarta la reazione del Torino, con Zapata che costringe Maignan ad un grande intervento.

37' | GOOOOOOOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAAAAN! L'ha sbloccata il Milan! Grande gol di Pavlovic, che dal limite dell'area ha lasciato partire un mezzo pallonetto di potenza che non ha lasciato scampo a Paleari.

36' | La prima vera occasione della partita è del Milan. Grande conclusione dalla lunga distanza di Rabiot su assist di Fofana, Bravo Paleari a respingere.

34' | Il Milan tramite il possesso palla (lento) prova a stanare la difesa del Toro, invogliandola ad aprirsi creando spazi.

28' | Conclusione, deviata, dalla lunga di distanza di Gineitis. Facile la presa per Maignan.

27' | Ritmi blandi e occasioni da gol pari a zero. Vince la noia.

23' | Timida occasione per il Milan, con Bartesaghi, che assistito da Fofana, ha lasciato partire una conclusione mancina ribattuta però dalla difesa del Torino.

20' | Prima iniziativa offensiva interessante del Milan, con Rabiot e Pulisic che hanno fraseggiato dentro l'area di rigore del Torino con un rapido uno due. L'11 rossonero non è però riuscito a concludere per via di una deviazione avversaria.

18' | Partita fino a questo momento tutt'altro che esaltante.

14' | Il Torino spinge alla ricerca del vantaggio. Milan fino a questo momento non pervenuto.

10' | Errore di Bartesaghi in chiusura. Nel approfitta (in maniera scaltra) Pedersen, che offre a Prati che dal limite dell'area la spara alta sopra la traversa.

8' | Subito ammonito Tomori, che dopo un errore di fino di Saelemaekers ha steso Gineitisi poco dopo il cerchio di centrocampo.

5' | Primi approcci offensivi del Milan, con Pavlovc che dagli sviluppi di calcio d'angolo ha colpito la palla di testa. Il tentativo del 31 rossonero si è però spento largo sul fondo.

2' | Torino subito in attacco. Bravo Tomori ad opporsi ad una conclusione da dentro l'area di rigore di Obrador.

1' | Si parte a San Siro, è cominciata Milan-Torino.

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Amici ed amiche di MilanNews.it, un saluto e ben ritrovati a tutti dallo stadio San Siro. Dopo la pesante e deludente sconfitta di domenica scorsa contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri ha la possibilità di rialzare subito la testa, anche se l'avversario è di quelli ostici, ovvero il Torino di Roberto D'Aversa, reduce da una serie di risultati utili consecutivi che hanno dato fiducia a squadra ed ambiente dopo il cambio allenatore. Vincere questa sera però è praticamente diventato un obbligo, oltre che una necessità, anche perché c'è da riprendere il secondo posto e rispondere alla vittoria di ieri del Napoli a Cagliari. Per questo motivo la partita di oggi si pronostica essere ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-TORINO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.