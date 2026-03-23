Milan, la dipendenza da Rabiot è un nodo che va risolto: in attesa di Jashari e Ricci, serve un giocatore già pronto. Goretzka nome caldo

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A certificare quanto Adrien Rabiot sia importante per questo Milan ci sono questi numeri: con il francese in campo il Diavolo ha infatti un passo da scudetto visto che ha un media di 2,38 punti a partita, mentre quando l'ex Marsiglia non c'è la media crolla a 1,4 a incontro. E' facile dunque capire perchè in estate Max Allegri ha voluto fortemente il centrocampista transalpino che, oltre ai cinque gol segnati finora, ha portato esperienza, mestiere, sesto senso e fisicità alla mediana milanista.

LA LISTA DI TARE E ALLEGRI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la dipendenza da Rabiot è un nodo che va risolto in vista della prossima stagione. In rosa ci sono due giocatori che potrebbero un giorno prendere il suo posto, ma al momento non sembrano essere ancora all'altezza: si tratta di Ardon Jashari e Samuele Ricci che devono ancora crescere tanto prima di poter sostituire il francese. Con il ritorno in Champions League e con l'obiettivo di essere fin dal primo giorno competitivo per lo scudetto, il Milan ha bisogno di un giocatore di esperienza già pronto all'uso.

GORETZA NOME CALDO - Per questo motivo, Allegri e il ds Igli Tare hanno già individuato una rosa ristretta di centrocampisti che possono fare al caso del Diavolo. Uno dei nomi caldi è certamente quello di Leon Goretzka, che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco a zero. La concorrenza è tanta perchè si tratta di una ghiotta occasione di mercato, ma il club di via Aldo Rossi ci vuole comunque provare. Il tedesco potrebbe giocare insieme a Rabiot, ma anche in alternativa per dosare le energie tra campionato e coppe.