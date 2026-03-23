Corsa scudetto riaperta? Le prossime due giornate diranno tantissimo: i calendari di Inter, Milan e Napoli

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Con il pareggio di ieri sera tra Fiorentina e Inter si è conclusa la 30^ giornata di Serie A. I nerazzurri sono sempre primi in classifica, ma il loro vantaggio su Milan e Napoli, che hanno battuto rispettivamente Torino e Cagliari, si è ridotto a sei e sette punti quando mancano otto gare alla fine del campionato. Ma la corsa scudetto è davvero riaperta? Questi i calendari delle tre squadre:

CALENDARIO INTER: 69 PUNTI

vs Roma (in casa)

vs Como (in trasferta)

vs Cagliari (in casa)

vs Torino (in trasferta)

vs Parma (in casa)

vs Lazio (in trasferta)

vs Verona (in casa)

vs Bologna (in trasferta)

CALENDARIO MILAN: 63 PUNTI

vs Napoli (in trasferta)

vs Udinese (in casa)

vs Verona (in trasferta)

vs Juventus (in casa)

vs Sassuolo (in trasferta)

vs Atalanta (in casa)

vs Genoa (in trasferta)

vs Cagliari (in casa)

CALENDARIO NAPOLI: 62 PUNTI

vs Milan (in casa)

vs Parma (in trasferta)

vs Lazio (in casa)

vs Cremonese (in casa)

vs Como (in trasferta)

vs Bologna (in casa)

vs Pisa (in trasferta)

vs Udinese (in casa)

DUE GIORNATE FONDAMENTALI - Dando un'occhiata agli impegni che attendono le tre squadre, la sensazione è che le prossime due giornate diranno tantissimo: l'Inter, che nelle ultime tre partite ha raccolto appena due punti, è infatti attesa da due match molto complicati contro Roma e Como, entrambe in piena lotta per la Champions League e dunque non è remota la possibilità che possa lasciare altri punti per strada. Milan e Napoli, invece, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, si affronteranno al Maradona in una gara che più che un semplice scontro diretto è un vero e proprio spareggio per capire chi potrà davvero insidiare i nerazzurri nella corsa scudetto. Nella 32^ giornata, rossoneri e azzurri sono invece attesi da due sfide sulla carta abbordabili contro Udinese e Parma e chissà che non possano rosicchiare qualche altro punto alla squadra di Chivu che sarà impegnata sul difficilissimo campo del Como di Fabregas. E' chiaro che se l'Inter dovesse fare sei punti nei prossimi due turni di campionato farebbe uno sprint importante verso lo scudetto, ma se così non fosse allora il finale di Serie A sarà davvero avvincente. La cosa certa è che Milan e Napoli non possono più sbagliare nulla, a partire dallo scontro diretto del prossimo 6 aprile.