MN - Di Canio on fire su Leao: "Se il Milan vuole crescere a livello mondiale non può avere un giocatore che non sa come si alza la mattina o come arriva"

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Anche Paolo Di Canio, ex calciatore tra le altre anche del Milan e opinionista, ha parlato a margine del Legends Trophy, evento di Padel per ex giocatori di calcio a Milano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva per Milannews.it.

"Bene il Milan, direi. Bisogna fare il confronto con l'anno scorso: è tutto l'anno che lotta per le prime posizioni. E poi sai, a 8 giornate dalla fine a -6... Max Allegri dice sempre che si guarda dietro perché deve assicurarsi la posizione minima, ed è giusto così per un club come il Milan: ha accettato questa sfida di arrivare nelle prime quattro, non si può vedere il Milan fuori dalla Champions il prossimo anno. Però conoscendo Max stiamo lì e vediamo cosa succede tra qualche giornata: la prossima partita dirà molto, è uno scontro diretto perchè anche il Napoli si è fatto sotto. Con l'Inter così io credo sia giusto sperare e ambire.

Leao? In Italia, se vogliamo crescere, dovete vedere, non l'Inghilterra che è un altro mondo, ma in Spagna e Germania in non c'è nessun giocatore su cui l'opinione pubblica si divide sempre: sì però se facesse, sì però i suoi gol li ha fatti... Un però nel calcio che conta già è troppo. Con Leao ne usi sempre cinque o sei: non si può. Solo in Italia ci stiamo abituando, forse perché abbiamo poco talento, di accettare o sopportare. Se il Milan vuole crescere una squadra e un ambiente a livello mondiale non può avere un giocatore che non sa come si alza la mattina o come arriva. Quanto costa 1 euro? Vabbè ci proviamo. 8 milioni? Devo rinnovarlo? Lo dico io, non sono dirigente del Milan e sono affari loro".