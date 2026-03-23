Milan terza miglior difesa in Europa. Meglio dei rossoneri l'Arsenal... e il Como
Se si prendesse in considerazione solo la classifica del girone del ritorno in Serie A ci sarebbero delle belle sorprese. Il Como sarebbe primo, a pari merito con l’Inter, con 24 punti. Napoli a 23, Atalanta a 22 e Milan quinto a 21: pesano le due sconfitte con Parma e Lazio. Roma, Juventus e Lazio staccate a 18.
Rossoneri e lariani che entrano nella classifica delle migliori difese europee se si prendono in considerazione i vari campionati: primo posto per l’Arsenal, con 22 gol subiti in 31 partite (media 0.71 gol a partita), Como con 22 gol subiti in 30 match disputati (0.73 di media). Milan nel terzo gradino del podio, a pari merito con la Roma, con 23 gol subiti in 30 match disputati (media 0.76). Arriva poi il PSG e i suoi 22 gol subiti in 26 partite disputate (media 0.85).
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