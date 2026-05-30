Rangnick incontrerà l'Austria. Moretto: "La Federazione vuole rinnovargli il contratto, ma il tedesco..."

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Il Milan sta pensando di affidare l'area tecnica del club rossonero a Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria che vorrebbe rinnovare il suo contratto

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha datto questi aggiornamenti sul Milan insieme a Matteo Moretto:

ROMANO SULL'INCONTRO TRA IL MILAN E GLASNER

"Martedì sarà il giorno dell'incontro tra Glasner e il Milan. L'austriaco, che già da tempo ha deciso di lasciare il Crystal Palace, era uno nome considerato anche dal Chelsea, anche non era ai primi posti della lista. Glasner ha ricevuto un'offerta anche dalla Francia, ma al momento non è intrigato questa opportunità. Adesso si è aperta la pista Milan, vedremo come andrà questo contatto diretto, se il tecnico piacerà al Milan e ovviamente anche se a Glasner piacerà il Milan. Martedì è dunque un giorno importante".

MORETTO SULL'INCONTRO TRA RANGNICK E L'AUSTRIA E L'INTERESSE DEL MILAN

"Lunedì è in programma un incontro importante tra Rangnick e la Federazione austriaca per capire che tipo di strada prendere, nel senso che la Federazione vorrebbe rinnovare il contratto del tedesco, il quale però sa dell'interesse del Milan con cui ha già avuto diversi contatti, c'è stato anche un incontro di persona. Dunque prima ci sarà lunedì questo incontro tra Rangnick e l'Austria e poi martedì quello tra il Milan e Glasner che piace molto al Milan".