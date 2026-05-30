Cissé e il Milan che è un sogno che si realizza: "E' una cosa che voglio fin dai primi calci"

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Alphadjo Cissè, giocatore acquistato dal Milan a gennaio dal Catanzaro, ha raccontato cosa significa per lui indossare la maglia rossonera

Alphadjo Cissè, giocatore del Catanzaro acquistato a gennaio dal Milan, ha parlato così dopo la gara persa dalla sua squadra con il Monza: "Abbiamo fatto una grande stagione, ho sempre seguito la squadra (è infortunato, ndr). Arrivare qui è una cosa che nessuno pensava e, nonostante tutto, siamo contenti di aver giocato la finale. Il mio infortunio? Non è stato facile all'inizio. Abbandonare la squadra e finire la stagione in anticipo non è mai bello, ho cercato di sostenerli, sapevo fosse fatta per loro questa finale. Se ci siamo sentiti motivati dalla società? Sicuramente, a partire dal presidente fino al direttore, che è una grande persona, e il mister, che ci ha migliorato. Gli uomini vengono prima del lavoro, questo ci ha portato qua" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

In merito al suo futuro al Milan, Cissé ha dichiarato: "Polito ha detto che sono un fenomeno? Fenomeno no (ride, ndr), ma darò il massimo per farmi trovare pronto. Speriamo bene. La situazione societaria al Milan? Cerco di stare tranquillo, penso al bene della squadra e a tornare al meglio. Manca anche l'allenatore? Non lo so, va bene tutto, cerco di andare in campo e dare il massimo. Se andare al Milan è un sogno che si realizza? Sì, è una cosa che voglio fin dai primi calci, guardavo le cassette che mi dava mio padre sperando di essere li un giorno. È un sogno che spero si realizzi".