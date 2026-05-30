Milan, Bonanni vota Italiano: "Può giocarsela, merita un'occasione di alto livello"

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Massimo Bonanni ha parlato così a TMW Radio dell'ipotesi Vincenzo Italiano: "Secondo me sì. Penso possa giocarsela". Le sue parole

La mancata qualificazione alla Champions League ha rappresentato un punto di svolta per il Milan, che ha scelto di avviare una profonda revisione del proprio assetto societario e tecnico. Al termine di una stagione deludente, il club rossonero ha deciso di intervenire con decisione per cambiare rotta.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, sono arrivati gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, segnale di una volontà chiara di interrompere il ciclo precedente e aprire una fase completamente nuova.

I risultati altalenanti, un rendimento lontano dagli obiettivi e il mancato accesso alla massima competizione europea hanno reso inevitabile una riflessione profonda sul progetto sportivo. Le tensioni maturate nel corso della stagione hanno ulteriormente accelerato le decisioni della dirigenza.

Ora il Milan guarda avanti con l’intento di ricostruire e rilanciare le proprie ambizioni. L’obiettivo è tornare competitivo ai massimi livelli, ridando solidità e identità al progetto rossonero e riportando il club stabilmente tra le protagoniste del calcio nazionale ed europeo.

Massimo Bonanni, intanto, ha parlato così a TMW Radio dell'ipotesi Vincenzo Italiano: "Secondo me sì. Penso possa giocarsela, anche perché negli ultimi anni ha sempre fatto bene. Con Fiorentina e Bologna ha fatto quattro finali e quindi meriterebbe un'occasione di alto livello".

