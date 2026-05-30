M.Orlando è sicuro: "Italiano lo vedo pronto per il Milan"

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Massimo Orlando ha parlato così dell'ipotesi Vincenzo Italiano in rossonero: "Se ti rimangono Leao e Pulisic non vedo perché..."

Il mancato ingresso in Champions League ha avuto ripercussioni immediate sul futuro del Milan. La società rossonera, chiamata a fare i conti con una stagione al di sotto delle aspettative, ha scelto di intervenire con decisione avviando un’importante ristrutturazione interna.

La sconfitta contro il Cagliari ha rappresentato l’ultimo capitolo di un’annata difficile e ha portato all’ufficializzazione degli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una serie di separazioni che testimonia la volontà del club di intraprendere una strada diversa rispetto al recente passato.

I risultati deludenti, la mancata continuità di rendimento e il fallimento dell’obiettivo europeo hanno spinto la dirigenza a rivedere l’intero progetto. Nelle ultime settimane, il clima di contestazione e le critiche rivolte alla gestione sportiva hanno ulteriormente rafforzato l’idea della necessità di un cambiamento.

Per il Milan si apre ora una fase di ripartenza. La priorità sarà individuare le figure giuste per guidare il nuovo corso e costruire un percorso capace di riportare il club ai livelli richiesti dalla sua storia e dalle aspettative dei tifosi. Una rivoluzione che punta a trasformare una delusione sportiva nell’occasione per ripartire con rinnovate ambizioni.

Su TMW Radio, intanto, Massimo Orlando ha parlato così dell'ipotesi Vincenzo Italiano in rossonero: "Se ti rimangono Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan. Lo vedo pronto per il Milan. Poi se mai vieni messo alla prova...Il nome Allegri ti dà più garanzia a livello di risultati, d'immagine, però ad esempio Motta, che stimo ancora tanto e che nessuno ne parla più, fosse rimasto alla Juve avrebbe imposto la sua idea di gioco. Forse ADL ha temuto che magari dopo due risultati no, sarebbe stato contestato per la scelta di Italiano invece va contrastata un'idea del genere".