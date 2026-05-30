Milan, Allegri chiede circa un milione di euro: il punto
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Massimiliano Allegri è ormai a un passo dal Napoli, ma la sua storia con il Milan non è totalmente finita: le ultime novità
Massimiliano Allegri è ormai a un passo dal Napoli, ma la sua storia con il Milan non è totalmente finita. Come riportato da Gazzetta.it, RedBird sa che deve riconoscere ora ad Allegri la differenza tra quanto avrebbe percepito in rossonero e quel che invece gli verrà riconosciuto da De Laurentiis.
In termini economici ci avviciniamo ad un milione di euro al lordo, in termini pratici, la necessità di fare accomodare i rispettivi legali e trovare la soluzione che accontenti chiunque, perché l’ipotesi buona uscita va egualmente configurata.
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