Milan, Allegri chiede circa un milione di euro: il punto

Milan, Allegri chiede circa un milione di euro: il puntoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:24News
di Federico Calabrese
Massimiliano Allegri è ormai a un passo dal Napoli, ma la sua storia con il Milan non è totalmente finita: le ultime novità

Massimiliano Allegri è ormai a un passo dal Napoli, ma la sua storia con il Milan non è totalmente finita. Come riportato da Gazzetta.it, RedBird sa che deve riconoscere ora ad Allegri la differenza tra quanto avrebbe percepito in rossonero e quel che invece gli verrà riconosciuto da De Laurentiis.

In termini economici ci avviciniamo ad un milione di euro al lordo, in termini pratici, la necessità di fare accomodare i rispettivi legali e trovare la soluzione che accontenti chiunque, perché l’ipotesi buona uscita va egualmente configurata. 