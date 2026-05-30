Ceccarini sul futuro di Italiano: "In Italia ci potrebbe essere il Milan ma forse anche un'avventura all'estero"

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Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di alcuni allenatori, tra cui quello di Vincenzo Italiano che ha da poco lasciato il Bologna

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul futuro delle panchine di alcune squadre di Serie A: "E veniamo al capitolo allenatori. II Bologna dopo aver rescisso il contratto con Italiano, ha scelto Domenico Tedesco. II tecnico ex Fenerbahce alla fine ha superato il resto della concorrenza. Le alternative in realtà erano De Rossi (che peraltro ha una clausola rescissoria molto alta) e Di Francesco fresco di salvezza con il Lecce. A questo punto resta da capire quale potrebbe essere il futuro di Italiano. L'arrivo di Allegri a Napoli ha chiuso una porta importante e quindi ora c'è da scoprire quale strada deciderà di percorrere. In Italia ci potrebbe essere il Milan ma forse anche un'avventura all'estero.

Infine Antonio Conte. Dopo la chiusura del rapporto con il Napoli a questo punto all'orizzonte rimangono sostanzialmente due scenari. Il primo riguarda la Nazionale. L'allenatore leccese non ha mai nascosto che una soluzione del genere sarebbe più che gradita ma bisognerà aspettare il nuovo presidente federale. Anche Mancini infatti resta in corsa. L'altra è rimanere fermo un anno in attesa di un nuovo progetto. Al momento non ci sono segnali di un suo possibile ritorno alla Juventus".