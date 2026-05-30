Allegri al Napoli: si porterà con lui anche Rabiot e Saelemaekers?

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Con Allegri che è ad un passo dalla panchina del Napoli, non è escluso che possa portare con lui in azzurro due suoi fedelissimi al Milan

Dopo l'esonero da allenatore del Milan all'indomani della mancata qualificazione in Champions League, Massimiliano Allegri dovrebbe restare per pochissimo tempo senza lavoro visto che dovrebbe diventare a breve il nuovo tecnico del Napoli che ha salutato nei giorni scorsi Antonio Conte. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, non è escluso che il livornese voglia provare a portare in azzurro anche due sue fedelissimi in rossonero come Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers. Entrambi hanno un contratto con il Milan che chiederà eventualmente cifre importanti per dare il via libera alla loro partenza.

ALLEGRI VERSO IL NAPOLI, MA PRIMA DEVE LIBERARSI DAL MILAN

Mancano ancora gli ultimi dettagli burocratici prima che Allegri si liberi formalmente dal Milan e possa poi firmare con il Napoli: il tecnico livornese non ha ancora firmato con il club di De Laurentiis perché non sono stati ancora definiti tutti i passaggi relativi per il suo addio al club rossonero. Questo perché Allegri ha ricevuto soltanto giovedì la PEC ufficiale firmata dal presindete Scaroni in cui gli veniva comunicato il licenziamento.