Milan, non solo Modric: anche Maignan potrebbe riflettere sul suo futuro

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Il portiere francese - che negli ultimi giorni ha espresso tutta la sua amarezza per la conclusione della stagione - potrebbe riflettere sul suo futuro

La stagione del Milan si conclude con un profondo scossone ai vertici del club. Il mancato raggiungimento della qualificazione alla Champions League ha infatti spinto la società a prendere decisioni radicali, aprendo una fase di rinnovamento destinata a coinvolgere sia l’area tecnica sia quella dirigenziale.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il club rossonero ha ufficializzato la fine dei rapporti con Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una scelta che arriva al termine di un’annata segnata da prestazioni altalenanti, risultati inferiori alle aspettative e un crescente clima di sfiducia attorno alla squadra.

L’esclusione dalla principale competizione europea ha rappresentato il punto di svolta nelle valutazioni della società, che ha deciso di avviare un nuovo corso per provare a invertire la rotta. La convinzione della dirigenza è che serva un cambio profondo per restituire slancio a un progetto che nell’ultima stagione non è riuscito a esprimere il proprio potenziale.

Con questi cambiamenti, il Milan si prepara a voltare pagina e a costruire una nuova identità. L’obiettivo sarà quello di rilanciare le ambizioni del club, recuperare competitività e tornare a occupare un ruolo di primo piano nel calcio italiano ed europeo. Nel frattempo bisognerà capire il futuro di Mike Maignan: come riporta il Corriere dello Sport, il portiere francese - che negli ultimi giorni ha espresso tutta la sua amarezza per la conclusione della stagione - potrebbe riflettere ancora sul suo futuro, una volta che si insedierà la nuova dirigenza.