Milan, Ibrahimovic stasera a Budapest per la finale di Champions: sarà ospite del PSG

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è stato invitato dal PSG alla finale di Champions League di stasera e sarà quindi sugli spalti della Puskas Arena di Budapest

In attesa di riorganizzare l'organigramma del Milan insieme a Gerry Cardinale e a Massimo Calvelli, questa sera Zlatan Ibrahimovic sarà sugli spalti della Puskas Arena di Budapest, sede della finale della Champions League 2026 tra Arsenal e PSG. Lo svedese sarà ospite della squadra francese in cui ha militato da giocatore dal 2012 al 2016. Si tratta di uno tanti impegni estivi del Senior Advisor di RedBird che nelle prossime settimane si dividerà tra la costruzione del nuovo Milan e il ruolo di opinionista televisivo per Fox in occasione del Mondiale di calcio che prenderà il via il prossimo 11 giugno. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Dopo la mancata qualificazione in Champions League, Cardinale ha deciso di cacciare in un colpo solo tutta la dirigenza (l'ad Giorgio Furlani, il dt Geoffrey Moncada e il ds Igli Tare) e l'allenatore Massimiliano Allegri che ora è ad un passo dalla panchina del Napoli. Nella rivoluzione milanista, un ruolo fondamentale lo sta avendo proprio Ibrahimovic che, insieme al patron rossonero e a Calvelli, sta incontrando diversi profili per trovare un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore tecnico, un nuovo direttore sportivo e un nuovo tecnico.