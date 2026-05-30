Il Giornale: "Milan, caos Mondiale. Spuntano Rangnick e Pochettino, ma sono impegnati nella rassegna iridata"

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Il Milan vorrebbe puntare su Rangnick come dt e Pochettino come allenatore, ma entrambi saranno impegnati al Mondiale che inizierà l'11 giugno

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Milan, caos Mondiale. Spuntano Rangnick e Pochettino, ma sono impegnati nella rassegna iridata". La rivoluzione voluta da Gerry Cardinale prosegue a rilento e con non pochi ostacoli. Dopo i no di Iraola e Xavi, un profilo che piace è quello di Mauricio Pochettino che però nelle prossime settimane sarà impegnato al Mondiale con la nazionale degli Stati Uniti di cui è commissario tecnico. Per guidare l'area tecnica, il nome caldo è quello di Ralf Rangnick, ct dell'Austria che parteciperà pure lui alla rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno.

Nella giornata di ieri, intanto, sono arrivate delle parole di capitan Mike Maignan che attraverso Instagram ha detto la sua sulla stagione del Milan appena terminata che si è chiusa con la mancata qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League: "Un altro anno in cui, purtroppo, i nostri obiettivi non sono stati raggiunti. Grazie ai tifosi del Milan per il vostro supporto durante tutto l'anno. Gioia e tristezza fanno parte della vita per gli atleti e per i tifosi del club. Prima o poi, il Milan risorgerà".