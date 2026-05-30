Chi è Oliver Glasner? La Gazzetta racconta: "Ha rischiato di morire quando era calciatore. Poi la svolta in panchina"

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La Gazzetta dello Sport racconta che Oliver Glasner, candidato alla panchina del Milan, ha rischiato di morire per un'emorragia cerebrale

Dopo i no di Iraola prima e di Xavi poi, in casa rossonera al momento è molto caldo il nome di Oliver Glasner per il futuro della panchina del Milan. L'ormai ex tecnico del Crystal Palace, con cui ha conquistato pochi giorni fa la Conference League, è molto legato a Ralf Rangnick che potrebbe diventare il nuovo capo dell'area tecnica milanista. Nei prossimi giorni è in programma un appuntamento tra il Diavolo e l'austriaco che al momento è forse il no più caldo per la panchina milanista.

Ma chi è Oliver Glasner? La Gazzetta titola così stamattina: "Ha rischiato di morire quando era calciatore. Poi la svolta in panchina". La Rosea fa riferimento a quello che è successo il 4 agosto 2011 quando era un giocatore del Ried, piccolo club in cui ha trascorso tutta la sua carriera in campo, tranne una parentesi brevissima al Lask Linz. L'austriaco, allora 36enne, era a Copenaghen per una gara di Europa League e la mattina della partita ha avvertito una forte fitta alla testa. Il medico del club in cui militava, non capendo cosa stava succedendo, decise di portarlo all'ospedale dove è stato poi operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale, dovuta probabilmente a uno scontro di gioco di qualche giorno precedente. Da quel momento è ovviamente finita la sua carriera da calciatore ed è iniziata quella in panchina come vice di Roger Schmidt al Salisburgo. È lì che lavora per la prima volta insieme a Ralf Rangnick, diventato proprio quell’anno direttore sportivo del club austriaco e del Lipsia