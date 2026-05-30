Liverpool, ufficiale l'addio di Slot. Iraola verso la panchina dei Reds?

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Andoni Iraola, dopo aver rifiutato la panchina del Milan, potrebbe essere il nome giusto per sostituire Arne Slot al Liverpool

Arne Slot non è più l'allenatore del Liverpool. L'annuncio è arrivato poco fa con un comunicato ufficiale da parte dei Reds: "II Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo ruolo di allenatore con effetto immediato e che il processo per nominare un successore è in corso. Dopo essersi unito al club nel giugno 2024, Arne ha portato il nostro 20° titolo in campionato nella sua prima stagione in carica, terminando la campagna 2024-25 come miglior Manager dell'anno e avendo anche guidato la squadra alla finale della Carabao Cup e fra le migliori 16 squadre della Champions League. Successivamente ha raggiunto la qualificazione alla Champions League per una seconda stagione consecutiva nel 2025-26, visto che i Reds hanno anche raggiunto i quarti di finale della stessa competizione".

Chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina del Liverpool? Un profilo che potrebbe sostituire Slot è certamente quello di Andoni Iraola, tecnico in uscita dal Bournemouth che negli ultimi giorni ha rifiutato sia l'offerta del Crystal Palace che quella del Milan in quanto puntava ad una panchina più prestigiosa. E ora che al Liverpool si è liberata la casella dell'allenatore, chissà che i Reds non puntino proprio su di lui.