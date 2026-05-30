Mutti sul futuro della panchina del Milan: "Si fanno tanti nomi, anche stranieri. Ma chissà, magari potrebbe essere Italiano..."

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Bortolo Mutti ha commentato il futuro della panchina del Milan dopo l'esonero di Max Allegri. Si fanno tanti nomi, anche stranieri, ma chissà che il nuovo tecnico rossonero non possa essere Vincenzo Italiano

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Bortolo Mutti, ex allenatore, tra le altre, del Bari, ha commentato così il futuro delle panchine di Napoli e Milan:

Serie A: il Napoli riparte da Allegri.

"Non ho capito la partenza di Conte, il progetto poteva andare avanti. Comunque la stagione è stata positiva, anche se fatta di tanti infortuni. In ogni caso Allegri è un allenatore di esperienza e può dire la sua anche a Napoli, che ha bisogno di gente, come lui, grande carisma"

E il Milan?

"Hanno azzerato tutto. Vedremo cosa combineranno. Non si capisce da chi ripartiranno. In passato c'era maggiore connessione tra dirigenza e presidenza. Sono curioso di capire chi sarà il nuovo allenatore, si fanno tanti nomi. Anche stranieri. Ma chissà, magari potrebbe essere Italiano...".