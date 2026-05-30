Koleosho racconta: "Ho scoperto il Milan grazie a Ronaldo, Ronaldinho e Kakà e ne sono diventato tifoso"

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Luca Koleosho, giovane attaccante e tifoso rossonero, ha raccontato che la sua passione per il Milan è nata grazie a Ronaldo, Ronaldinho e Kakà

Luca Koleosho, attaccante del Paris FC in prestito dal Burnley e della nazionale Under-21 italiana, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sua infanzia in una famiglia multiculturale e di come è nata la sua passione per il calcio e per il Milan: "Non chiedetemi di scegliere tra un piatto di pasta o il jolof, tra la pizza e il suya. Per me sono i sapori e la cultura della mia vita. E mi piace anche l’hamburger americano. Mia mamma è canadese, ma originaria di Campobasso. Mio papà è nato in Nigeria e cresciuto negli Stati Uniti. Sono orgoglioso delle mie origini, per me è solo normalità. Io sono semplicemente Luca.

Come è nata la mia passione per il calcio? In Connecticut, tra Trumbull e Bridget, ma poi pure a New York. Ho praticato tanti sport, anche il football americano, ma in tv guardavo le partite del campionato brasiliano e la Liga. Così mi sono innamorato di giocatori brasiliani. Ronaldo, ma anche Ronaldinho, Kakà. E ho scoperto il Milan e ne sono diventato tifoso. Anche di Balotelli, certo atipico fuori dal campo, ma un vero talento con il pallone".