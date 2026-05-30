Caos Milan, Ravezzani: "Un americano e uno svedese si affidano a un tedesco che vuole un tecnico austriaco e un ds spagnolo. Cosa mai potrebbe andar storto?"

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Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani è dubbioso sulle possibili scelte di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per il futuro del Milan

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno proseguendo la loro ricerca di un nuovo amministratore delegato, di un nuovo direttore tecnico, di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo allenatore per il Milan. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono tanti, tra cui Ralf Rangnick per guidare l'area tecnica milanista e Oliver Glasner per la panchina. In merito a questo, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato commento su X:

"Il Milan, posseduto da un americano e consigliato da uno svedese, si affida a un tedesco (Rangnick) che vuole un allenatore austriaco (Glasner) e un ds spagnolo. Di tutti loro solo lo svedese parla un italiano stentato. Cosa mai potrebbe andar storto?".