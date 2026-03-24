MN - Sheva: "Leao e Pulisic si devono adattare l'uno con l'altro, mettendo davanti la squadra"

MN - Sheva: "Leao e Pulisic si devono adattare l'uno con l'altro, mettendo davanti la squadra"MilanNews.it
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Oggi alle 00:40News
di Francesco Finulli

Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, si è così espresso a margine dela tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni del campione ucraino, raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

Come si adatta Rafa Leao con Christian Pulisic Pulisic?

"Leao e Pulisic si devono adattare l'uno con l'altro, non mettendo sé stessi davanti alla squadra. In ogni momento qualsiasi giocatore deve essere pronto a giocare anche in un ruolo diverso".