Il sindaco di Napoli annuncia che i lavori di rifacimento del "Maradona" inizieranno in estate

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(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - "Sicuramente noi ci candideremo a ospitare gli Europei, stiamo lavorando sul progetto per rispettare quelle che sono le richieste della Uefa. Credo che la cosa davvero importante sia però valorizzare il patrimonio dello stadio di Napoli e renderlo più confortevole e anche più adeguato ai tempi. Poi chiaramente se saremo selezionati ci faremo trovare pronti, però è molto importante avviare un percorso di riqualificazione perché lo stadio ha bisogno di un intervento". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenendo allo stadio Maradona a margine della presentazione dei ritratti dell'artista Jorit. I lavori al Maradona, ha sottolineato Manfredi, "prescindono - ha detto - dalla selezione o meno per gli Europei. Dall'Uefa ci chiedono dei requisiti che sono proprio strettamente connessi al torneo, dalla sale stampa e tante altre cose. Ora la parte che mi interessa di più è quella fondamentale, la riqualificazione della parte strutturale, per la funzionalità e la fruibilità dello stadio, quindi lo faremo indipendentemente degli Europei.

Faremo l'intervento sul terzo anello, che cominceremo questo estate". Alla domanda su come siano i rapporti con il presidente del Napoli De Laurentiis in relazione al futuro dello stadio, Manfredi ha risposto: "Noi stiamo lavorando per rendere sempre Napoli competitiva, anche il presidente De Laurentis vuole una Napoli così, quindi alla fine una sintesi si troverà. Se ci parlo? Ci sentiamo". Il sindaco ha anche commentato il progetto per l'area del Maradona: "Stiamo anche lavorando - ha detto - a un progetto di accessibilità e di riqualificazione e a un progetto sui parcheggi. Ovviamente questo stadio ha anche il limite di stare all'interno di un'area che è fortemente urbanizzata e quindi qualsiasi riqualificazione non può prescindere da una migliore integrazione rispetto al contesto e anche migliorare la vivibilità, perché noi vogliamo anche che chi vive intorno al Maradona abbia dei vantaggi e non degli svantaggi dalla riqualificazione dello stadio". (ANSA).