La Croazia di Modric sarà impegnata in America: ecco quando gioca nei prossimi giorni

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L'ultima sosta della stagione 2025/2026 è qui: sono tredici i calciatori rossoneri impegnati con le selezioni dei rispettivi paesi e che saranno chiamati a giocare nei prossimi giorni. Per molti ci saranno semplici gare amichevoli, mentre per i più giovani convocati da U21 e U20 si disputeranno gare decisive per la qualificazione. agli Europei di categoria. Di seguito si riporta il calendario delle gare di alcuni dei giocatori del Milan, con data, orario, luogo e avversario:

Luka Modrić (Croazia)

Colombia-Croazia, venerdì 27 marzo ore 00.30 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole

Croazia-Brasile, mercoledì 1 aprile ore 01.00 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole