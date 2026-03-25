Il programma della Svizzera di Ardon Jashari in questa sosta

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L'ultima sosta della stagione 2025/2026 è qui: sono tredici i calciatori rossoneri impegnati con le selezioni dei rispettivi paesi e che saranno chiamati a giocare nei prossimi giorni. Per molti ci saranno semplici gare amichevoli, mentre per i più giovani convocati da U21 e U20 si disputeranno gare decisive per la qualificazione. agli Europei di categoria. Di seguito si riporta il calendario delle gare di alcuni dei giocatori del Milan, con data, orario, luogo e avversario:

Ardon Jashari (Svizzera)

Svizzera-Germania, venerdì 27 marzo ore 20.45, Basilea - Amichevole

Norvegia-Svizzera, martedì 31 marzo ore 18.00, Oslo - Amichevole