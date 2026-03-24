Calafiori carico: “C’è pressione ma non vedo l’ora di giocare”

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(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - "La pressione c'è ed è inutile evitarla, sappiamo quanto sia importante qualificarci per il Mondiale, però per quel che si può non ci si pensa, speravo di andare direttamente in America ma ora siamo qui e non vedo l'ora di giocare questa partita". Così Riccardo Calafiori parlando a Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la semifinale dei playoff mondiali giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. "Come stiamo gestendo emotivamente questo momento? La chiave è vivere il presente, essere positivi, godersi ogni momento che può essere bello.

E più che sugli avversari preferisco concentrarmi su noi stessi perché dipende più da noi che dagli altri'' - ha continuato il difensore dell'Arsenal che poi ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche: ''Sto bene, vediamo l'allenamento oggi ma sto bene" ha ripetuto. (ANSA).