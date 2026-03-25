MN - Waseige (Dazn Belgique) sul mondiale di Saelemaekers: "Titolare col Belgio? Vedremo, ma da qualche mese ha preso un'altra dimensione.."

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Il consulente e opinionista di Dazn Belgique Frederic Waseige ha rilasciato un intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. L'ex giocatore del Gent, Bellinzona, Olympic Charleroi, Alemannia Aachen e dello RFC Liège nonché figlio d'arte (papá Robert è stato l'allenatore del Belgio a Euro 2000 e ai mondiali del 2002, ndr) ci ha parlato dell'ascesa di Alexis Saelemaekers, passato da comprimario a titolare nel Milan. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Alexis sarà titolare al Mondiale 2026?

“Non so se sarà titolare… ma da qualche mese ha preso un'altra dimensione. Oggi influisce sul risultato finale di una partita.”

A suo papà Robert che, se non fosse stato per l'arbitro in Belgio-Brasile avrebbe portato i diavoli rossi in semifinale del Mondiale 2002, sarebbe piaciuto?

“A tutto volume! Alexis è un ragazzo dolcissimo e a tutti piacerebbe avere giocatori cosi. Lui si rende conto della fortuna che ha di essere calciatore ed è una persona felice. Questo si rispecchia in campo. Sono convinto che a papa’ (venuto a mancare nel 2019, ndr) sarebbe piaciuto.”