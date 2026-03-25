Turci: "Napoli-Milan sarà subito decisiva. Una volta, con certi distacchi, il campionato era chiuso; oggi non è più così"

vedi letture

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, si è così espresso su Radio Tutto Napoli sulla lotta Scudetto: "Le prossime due giornate saranno determinanti. Il calendario conta molto: ci sono scontri importanti e incroci decisivi. Una volta, con certi distacchi, il campionato era chiuso; oggi non è più così. Ci sono state tante sorprese. Se il Napoli vincesse tutte le partite da qui alla fine, le possibilità di vincere lo Scudetto sarebbero alte. Ho la sensazione che l’Inter qualche punto lo lascerà ancora."

Il Napoli può davvero crederci fino in fondo?

"L’obiettivo deve essere vincerle tutte. È difficile, ma possibile. La sfida col Milan sarà subito decisiva, ma non è un ragionamento impossibile."

Secondo te Antonio Conte sta iniziando a pensare concretamente allo Scudetto?

"Conte è molto intelligente: sa che i campionati si costruiscono partita dopo partita. Ora la pausa può essere determinante per arrivare al meglio nel finale. Se arrivano altri risultati favorevoli, è chiaro che possono aprirsi nuovi scenari. Il Napoli ha la possibilità di fare più punti dell’anno scorso e sta recuperando i suoi migliori giocatori anche fisicamente."