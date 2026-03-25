Ordine duro: “Criteri per arbitrare non stabiliti dall’AIA o dalla CAN. Se la FIFA interviene per correggere significa che hai falsato il campionato”

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Durante l'ultima puntata di QSVS, il giornalista Franco Ordine si è espresso in merito a degli episodi che nel giro di pochissimo tempo hanno cambiato di valutazione, ponendo come esempio il non fallo fischiato a Valenti per il blocco su Maignan in Milan-Parma e invece il fischio del fallo per il medesimo gesto una sola settimana dopo proprio dello stesso Valenti in Parma-Cagliari. Queste le sue parole:

"I criteri per arbitrare il calcio non è che vengono stabiliti autonomamente dall'AIA o dalla CAN italiana. Devi rispondere anche a chi ha il dominio sull'argomento. Perchè la CAN è costretta a cambiare la posizione? Prima dice che ha fatto bene l'arbitro a dare il gol in Milan-Parma con il giocatore davanti al portiere e poi lo correggono, perchè? Perchè è intervenuta la FIFA dicendo che il blocco al portiere non si può fare. Così falsi il campionato, l'hanno già falsato. Dopo Milan-Pisa dicono 'Da oggi in poi...' come da oggi in poi? Ma siete matti a cambiare in corsa le regole, siete matti e irresponsabili"