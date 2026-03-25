Pellegatti in disaccordo: “Van Basten arte differente rispetto a Pio Esposito. Uno era bulino l’altro è scalpello”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la dichiarazione di Di Natale che ha affermato che nelle movenze Pio Esposito assomiglia a Marco Van Basten. Queste le sue parole:

"Ho letto l'intervista di Totò Di Natale che aveva detto Pio Esposito come Van Basten. È chiaro che tutti noi siamo rimasti un po' attoniti. Poi ho letto bene l'intervista e dice come movimenti. Se mi posso permettere Pio Esposito, del quale sono un grande ammiratore, più che il gol contro la Fiorentina ho visto quando il difensore ha cercato di limitare la sua azione al minuto 94 ma lui è rimasto dritto e ha effettuato una girata. Ecco, se mi posso permettere io non mi ricordo Van Basten, e l'ho visto giocare dalla prima partita contro il Bari, non mi sembra che abbia questi movimenti. Se io posso paragonarlo più a un attaccante del Milan allora penso ad Hatley per la sua possanza, per la sua fisicità. Sempre con la massima educazione non sono d'accordo con Di Natale, le movenze di Van Basten erano più armoniche, delicate, più soffici. Uno usava il bulino l'altro oggi usa lo scalpello. Quella di Van Basten era un'altra arte".