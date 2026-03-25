Milan, Luke Baker nuovo Direttore delle Sponsorizzazioni Commerciali
Tramite il suo profilo LinkedIn, Luke Baker ha annunciato la sua nuova avventura lavorativa al Milan come Direttore delle Sponsorizzazioni Commerciali, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo per nove anni al Manchester United.
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Giornata di ripresa di lavoro a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Allegri, con alcune novità. Ruben Loftus-Cheek, apprende la redazione di MilanNews.it, ha ripreso ad allenarsi dopo l'intervento chirurgico alla mascella delle scorse settimane. L'inglese si era infortunato in uno scontro di gioco con il portiere del Parma, Edoardo Corvi, lo scorso 22 febbraio.
L'ingese oggi per la prima volta ha lavorato in gruppo, (molto ridotto considerando l'assenza dei nazionali), e va verso la convocazione per la gara di Napoli di Pasquetta. Invece Rafa Leao e Matteo Gabbia hanno continuato con cure e terapie per guarire dai rispettivi infortuni.
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