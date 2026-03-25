Caressa: "Vero che Allegri aiuta Leao ma anche Leao si deve aiutare da solo"

vedi letture

Il Milan è arrivato alla sosta, l'ultima di questa stagione, e la situazione è molto chiara: i rossoneri conservano 6 punti di distacco sull'Inter capolista a otto giornate dal termine, con il Napoli prossimo avversario terzo a -1. Sul quinto posto della Juventus, invece, sono ben 9 le lunghezze in più. Insomma al rientro dalla sosta prima con la partita contro Conte e poi nelle settimane successive con quella contro Spalletti, si deciderà davvero tanto di questo campionato rossonero.

Fabio Caressa, giornalista e telecronista, sul suo canale YouTube ha offerto il suo punto di vista su alcuni singoli del Milan. Le sue parole su Rafael Leao: "Io non sono del partito che dice che il Milan è meglio sicuramente senza Leao: Allegri sa bene che è un’arma che deve sfruttare e la sfrutterà, però è anche vero che Allegri lo aiuta ma anche Laao si deve aiutare da solo. Mi è piaciuto cosa ha detto Allegri, che c’è stato dialogo tra i due e che per questo motivo poi ha deciso di tenerlo da parte: però forse se Max si accorge di alcune cose, forse arriverà il momento in cui non difenderà per forza Leao a spada tratta".