Bianchin: "Leao è stato all’estero, non in vacanza ma per curare l’infiammazione che lo limita da dicembre"

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La stagione di Rafa Leao è stata decisamente travagliata dal punto di vista fisico: prima la lesione al soleo che gli ha fatto perdere due mesi di campionato, poi una pubalgia che va e viene che lo limita evidentemente dal punto di vista fisico quando è in campo. Il portoghese, come detto da Allegri nel post partita di Milan-Torino, utilizzerà questa sosta per trovare la condizione fisica ottimale in vista di un finale di stagione decisamente importante.

A questo proposito scrive Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X: "Rafa Leao ha pubblicato una storia Instagram da un aereo. È stato all’estero, non in vacanza (non aveva giorni liberi dal Milan) ma per curare l’infiammazione che lo limita da dicembre. Nei prossimi 10 giorni, in base alle evoluzioni, si capirà se sarà a Napoli a Pasquetta".