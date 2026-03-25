Pellegatti insiste: “Quest’anno tempo delle fondamenta, col 4-3-3 non avremmo mai fatto 63 punti”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un possibile tesoretto derivante dai riscatti dei prestiti e poi ha risposto a chi continua a chiedere il 4-3-3 al posto del collaudato 3-5-2. Queste le sue parole

"Chukwueze sembra che piaccia anche ai dirigenti del Fulham che sarebbero interessati a riscattarlo con i 24 milioni di euro che arriverebbero nelle casse del Milan. Secondo qualche recente calcolo il Milan da alcuni giocatori in prestito potrebbe portare a casa dai 50 ai 70 milioni. Sarebbe un ulteriore tesoretto per rinforzare la rosa. Continuo a dire che quest'anno non servivano le fioriere o i soprammobili di Palissandro, serviva il calcestruzzo. Per le fioriere e i soprammobili bisognerà aspettare la prossima stagione, e lo vuole Allegri. Però prima bisognava partire dai piani bassi. Questa cosa certa gente non la vuole capire e continua a chiedere il 4-3-3, ma non avremmo mai fatto 63 punti".