Leao smentisce le voci: Rafa risponde sui social e nega la ricostruzione sul confronto con Allegri

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Nel pomeriggio la Gazzetta dello Sport ha pubblicato una ricostruzione su quanto accaduto a Milanello prima di Milan-Torino, con Allegri che avrebbe chiesto a Leao di essere più incisivo e di aiutare la squadra maggiormente. La risposta di Rafa, secondo la ricostruzione della rosea, sarebbe stata in sostanza: "Non ce la faccio".

Il portoghese, sempre attento a quello che viene pubblicato sui social, ha voluto smentire la ricostruzione commentando il post di una pagina Instagram che aveva riportato la notizia: una x rossa bella grande per far sapere che non è andata affatto così.