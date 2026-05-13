Cuomo ha una spiegazione: "Sono venute a galla le lotte interne e questo è il risultato che si è riflettuto nello spogliatoio”

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a Milannews sul momento del Milan: “Vedo analogie con l’ultima Juve di Allegri: anche lì, a un certo punto, la società rema in una direzione opposta con Giuntoli e lui, faticosamente e all’esasperazione, riesce nel mezzo miracolo di portarla a un piazzamento Champions e alla vittoria della Coppa Italia. Sicuramente le responsabilità delle recenti prestazioni ricadono anche sul conto dell’allenatore, ma fino a un mese fa la stessa squadra, con lo stesso allenatore, parliamo di lunedì 6 aprile, a Napoli si giocava la possibilità di tenere vivo un discorso scudetto. Quei risultati e quel filotto non erano figli dell’improvvisazione o della fortuna, poi qualcosa è cambiato, il focus si è spostato, sono venute a galla le lotte interne e questo è il risultato che si è riflettuto nello spogliatoio”.

Le parole di Tare



“I tifosi - ha poi spiegato il direttore sportivo Tare nel post gara - hanno il diritto di contestare. Il loro pensiero è fondamentale. In questo momento vedo più un problema mentale. La squadra non è serena, ha perso un po’ di tranquillità. Quello che abbiamo avuto nei mesi passati. Ma anche il fatto che da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco che abbiamo avuto dalle altre ci ha tolto qualcosa. Adesso è importante avere la mente fredda, dobbiamo accettare le critiche che sono giuste, ma allo stesso tempo dobbiamo saper reagire perché nelle ultime due partite dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo che ci porta un passo in avanti per il futuro”.