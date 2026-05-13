Petizione per chiedere le dimissioni di Furlani: superate le 50mila firme

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La petizione aperta da alcuni tifosi del Milan per chiedere le dimissioni dell'amministrato delegato rossonero Giorgio Furlani ha raggiunto e superato quota 50.000 firme.

Continua a crescere il numero di tifosi milanisti che stanno firmando la petizione che chiede le dimissioni di Giorgio Furlani da amministratore delegato del Milan. Una forma di protesta pacifica dei sostenitori rossoneri che si è diffusa inizialmente sui social settimana scorsa e in pochi giorni ha raggiunto sempre più consensi, arrivando in questi minuti (pomeriggio di mercoledì 13 maggio) a sfondare e sorpassare il muro delle 50.000 firme, verificate dalla piattaforma.

LA PETIZIONE DEI TIFOSI ROSSONERI

"La gestione di Giorgio Furlani nel ruolo di Amministratore Delegato dell’AC Milan rappresenta oggi uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo e identitario del club.

L’impostazione adottata appare rigidamente orientata a logiche finanziarie, con una sistematica subordinazione dell’area sportiva alle esigenze di bilancio. Questo approccio, lungi dal garantire equilibrio, ha prodotto un progressivo impoverimento della visione competitiva, trasformando una società storicamente ambiziosa in una realtà percepita come priva di direzione sportiva chiara.

Sul piano della leadership, la gestione si distingue per un modello accentratore, opaco e privo di reale confronto interno. Le decisioni strategiche risultano spesso calate dall’alto, senza un adeguato coinvolgimento delle competenze tecniche, generando discontinuità, incoerenza e perdita di credibilità.

Dal punto di vista comunicativo e relazionale, emerge una figura percepita come fredda, distante e incapace di rappresentare il club nei momenti chiave. Questa mancanza di connessione con l’ambiente Milan si traduce in una totale assenza di empatia verso tifosi e contesto sportivo, aggravando una frattura ormai evidente tra società e base.

La combinazione di tecnocrazia gestionale, debolezza nella leadership sportiva e carenza di visione sta contribuendo a un progressivo ridimensionamento delle ambizioni del Milan, con il rischio concreto di compromettere competitività, identità e attrattività del club nel medio-lungo periodo.

Alla luce di queste evidenze, la permanenza di Giorgio Furlani alla guida del club non appare più sostenibile.

La sua gestione è oggi percepita come incompatibile con le esigenze di rilancio sportivo e con i valori storici dell’AC Milan.

Per questo, si richiede con fermezza un immediato cambio ai vertici societari e le dimissioni dell’attuale Amministratore Delegato".