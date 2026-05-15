I giorni roventi del Milan. QS: "Bivio quarto posto. Ma la rivoluzione è già iniziata"
Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Bivio quarto posto. Ma la rivoluzione è già iniziata". La formazione milanista, che da ieri è in ritiro a Milanello, si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League, ma intanto sembra essere già partita l'ennesima rivoluzione societaria. Il primo a farne le spese sarà Igli Tare che a fine stagione lascerà sicuramente il club. Ma il suo potrebbe non essere l'unico addio.
Intanto continua la contestazione dei tifosi alla società e ora anche alla squadra. Nella giornata di ieri, la Curva Sud Milano ha esposto due striscioni, uno fuori da Casa Milan e uno fuori da Milanello: il primo recita "Furlani vattene", mentre il secondo "Una società indegna non può essere l'alibi per mancare la qualificazione in Champions".
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