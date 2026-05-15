Verso Genoa-Milan, ballottaggio a centrocampo: in tre per due maglie

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In vista della gara di domenica alle 12 in casa del Genoa, nella difesa a tre del Milan ci sarà il ritorno di Fikayo Tomori che non aveva potuto giocare contro l'Atalanta per squalifica. L'inglese agirà nel ruolo di braccetto destro nella retroguardia a tre completata da Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Sulla fascia destra ci sarà Zachary Athekame al posto dello squalificato Alexis Saelemaekers, mentre a sinistra spazio a Davide Bartesaghi che ha risolto il problemino accusato nel finale contro l'Atalanta.

A centrocampo, dove mancherà ancora Luka Modric, l'unico sicuro di un posto in campo dal primo minuto è Adrien Rabiot, mentre c'è un ballottaggio aperto tra tre giocatori per le altre due maglia da titolare: Samuele Ricci, Youssouf Fofana e Ardon Jashari, con i primi due favoriti. In attacco non ci sarà Rafael Leao per squalifica, mentre Christian Pulisic è stato recuperato, ma partirà con ogni probabilità dalla panchina. La coppia d'attacco titolare dovrebbe essere quella composta da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.