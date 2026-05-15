Ravezzani sul Milan: "L’unica scelta saggia sarebbe tornare a Maldini. Ma c’è un problema enorme..."
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera da Gerry Cardinale, proprietario del Milan: "Cardinale che ammette: 'In questi 4 anni ho sbagliato molto' è il primo passo verso una rifondazione del Milan indispensabile da troppo tempo. L’importante è che non continui a sbagliare. Le persone intelligenti imparano e si correggono. Questa frase è un primo buon segno. Più o meno Cardinale ammette di essere stato presuntuoso, arrogante, approssimativo, superficiale. Se le pensa veramente e cambia approccio il Milan avrà un futuro, altrimenti continuerà a crollare. Ps. che gli interessi solo vincere e non guadagnare lo racconta a mia nonna".
Ravezzani ha poi parlato anche del futuro del Milan: "Futuro Milan. Ibra ha chiaramente dimostrato arroganza e incapacità nel ruolo di dominus. Furlani è bruciato a livello di risultati e immagine. L’unica scelta saggia sarebbe tornare a Maldini. Ma c’è un problema enorme: Paolo chiede disponibilità finanziarie che Cardinale non ha".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan