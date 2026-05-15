Milan, mai così pochi punti nelle ultime sei partite: l'ultima volta con Giampaolo

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E' un Milan in difficoltà. Finora la squadra di Allegri ha raccolto pochi punti nelle ultime uscite in Serie A: il seguente dato vede il nome di Giampaolo

E' un momento negativo per il Milan di Massimiliano Allegri. La vittoria in campionato manca da quasi un mese (19 aprile contro il Verona) e i punti in Serie A iniziano a diventare un vero e proprio macigno per la corsa Champions e non solo. Un ambiente quasi diviso a metà, giocatori al di sotto dei propri standard e una parte di Milano, quella interista ancora intenta a festeggiare scudetto e Coppa Italia. In questa malinconica cornice si prepara la delicatissima sfida contro il Genoa. Di seguito alcune statistiche e dati delle sfide in campionato tra Genoa e Milan:

Milan in crisi: raccolto pochissimo nelle ultime uscite

Infatti, il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato (1V, 1N): l'ultima volta che i rossoneri avevano conquistato così pochi punti in un intervallo di partite di Serie A altrettanto lungo risale al periodo tra settembre e ottobre 2019, a cavallo della gestione Giampaolo-Pioli.

Da un lato, solo il Lecce (3997) ha ingaggiato più duelli del Genoa (3831) in questa Serie A, dall'altro il Milan è la squadra che ha disputato meno situazioni di uno contro uno nel torneo in corso (2985).

Chi si rivede! Lorenzo Colombo contro il Milan

Le prime cinque presenze in Serie A di Lorenzo Colombo sono arrivate proprio con la maglia del Milan, tra luglio 2020 e gennaio 2021. Il classe 2002 - due reti contro la sua ex squadra nel torneo, meno solo delle quattro realizzate contro l'Hellas Verona - ha preso parte a otto marcature in questo campionato (7G+1A) e potrebbe stabilire il suo primato assoluto in una singola stagione tra Serie A e Serie B (otto anche nel 2024/25 con l'Empoli).