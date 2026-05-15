Milan, mai così pochi punti nelle ultime sei partite: l'ultima volta con Giampaolo
E' un momento negativo per il Milan di Massimiliano Allegri. La vittoria in campionato manca da quasi un mese (19 aprile contro il Verona) e i punti in Serie A iniziano a diventare un vero e proprio macigno per la corsa Champions e non solo. Un ambiente quasi diviso a metà, giocatori al di sotto dei propri standard e una parte di Milano, quella interista ancora intenta a festeggiare scudetto e Coppa Italia. In questa malinconica cornice si prepara la delicatissima sfida contro il Genoa. Di seguito alcune statistiche e dati delle sfide in campionato tra Genoa e Milan:
Milan in crisi: raccolto pochissimo nelle ultime uscite
Infatti, il Milan ha raccolto solo quattro punti nelle ultime sei partite di campionato (1V, 1N): l'ultima volta che i rossoneri avevano conquistato così pochi punti in un intervallo di partite di Serie A altrettanto lungo risale al periodo tra settembre e ottobre 2019, a cavallo della gestione Giampaolo-Pioli.
Da un lato, solo il Lecce (3997) ha ingaggiato più duelli del Genoa (3831) in questa Serie A, dall'altro il Milan è la squadra che ha disputato meno situazioni di uno contro uno nel torneo in corso (2985).
Chi si rivede! Lorenzo Colombo contro il Milan
Le prime cinque presenze in Serie A di Lorenzo Colombo sono arrivate proprio con la maglia del Milan, tra luglio 2020 e gennaio 2021. Il classe 2002 - due reti contro la sua ex squadra nel torneo, meno solo delle quattro realizzate contro l'Hellas Verona - ha preso parte a otto marcature in questo campionato (7G+1A) e potrebbe stabilire il suo primato assoluto in una singola stagione tra Serie A e Serie B (otto anche nel 2024/25 con l'Empoli).
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